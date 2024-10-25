Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры

СУСК в своем Telegram-канале в пятницу разместило видео задержания 58-летнего местного жителя — на видео сотрудники входят в трехэтажный кирпичный дом, где находился мужчина, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После следуют кадры допроса мужчины в Следственном комитете.
«Задержанный — глава цыганской диаспоры», — сказал собеседник агентства.
По данным СК, следствием расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый — по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.
Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.