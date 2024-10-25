Правоохранители заблокировали Telegram-канал, провоцировавший на беспорядки жителей Коркино

«Целью создания канала было заявлено обсуждение назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями присутствующей на территории городского округа этнической группы. Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности представителей данной народности к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли», — отметили в региональном Главке МВД.