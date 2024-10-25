Правоохранители заблокировали Telegram-канал, провоцировавший на беспорядки жителей Коркино

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД совместно с оперативниками УФСБ по Челябинской области установлены создатель и администратор Telegram-канала, в котором распространялась провокационная информация по ситуации в Коркино», — говорится в комментарии.
Уточняется, что размещались призывы к жителям Коркинского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний.
Известно, что 24 октября 37-летняя местная жительница создала в мессенджере группу с открытым доступом, наделив полномочиями 43-летнего мужчину.
«Целью создания канала было заявлено обсуждение назревших проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями присутствующей на территории городского округа этнической группы. Однако подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности представителей данной народности к особо тяжкому преступлению на территории округа, а также с призывами к действиям, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли», — отметили в региональном Главке МВД.
В настоящее время Telegram-канал заблокирован. Его администраторам вынесено предостережение о недопустимости правонарушений.
Полиция призывает жителей Коркинского округа не поддаваться на провокационные заявления в социальных сетях, критически относиться к информации из непроверенных источников.