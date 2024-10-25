Ребенок, которого в Кишиневе сбил автобус на «зебре», находится в реанимации: Что известно о состоянии мальчика

Попавший в Кишиневе в ДТП школьник находится в отделении реанимации.
Его состояние тяжёлое, но стабильное, сообщила пресс-секретарь Муниципальной детской клинической больницы им. Валентина Игнатенко Вероника Истрати.
— Ребёнка перевели в отделение реанимации. Он в тяжёлом, но стабильном состоянии. При поступлении у пациента диагностировали перелом основания черепа и черепно-мозговую травму, — сообщила представитель медучреждения.
Напомним, авария произошла 24 октября на бульваре Дачия в Кишиневе. 10-летний ребёнок переходил дорогу по «зебре», когда его сбил автобус.