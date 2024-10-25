ФСБ обвинила учрежденную «Роснано» компанию в хищении более 13 млрд рублей

Борис Галкин был задержан 4 июня, на следующий день Мещанский суд заключил его под стражу, сообщают источники «Ъ». В отделение полиции экс-гендиректор приехал сам, по просьбе оперативников ФСБ. Защита Галкина утверждает, что в деле нет никаких доказательств причастности его клиента к растрате. Адвокат просил о домашнем аресте, поскольку расследование преступлений, совершенных при предпринимательской деятельности, не требует помещение подозреваемого в СИЗО.