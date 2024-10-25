ФСБ обвинила учрежденную «Роснано» компанию в хищении более 13 млрд рублей

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Бориса Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее разбирательство переквалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Потерпевшей стороной была признана «Роснано». Тогда сумма средств не раскрывалась.
В сегодняшнем сообщении ФСБ говорится, что в деле речь идет о хищении 13 млрд руб., выделенных «Роснано» компании «Пластин лоджик» для создания инновационного производства. Следствие указывает, что у «Пластик лоджик» не было достаточных мощностей и квалифицированного персонала для создания такого производства. Выделенные «Роснано» средства были выведены под иностранные юрисдикции, утверждает ФСБ.
Борис Галкин был задержан 4 июня, на следующий день Мещанский суд заключил его под стражу, сообщают источники «Ъ». В отделение полиции экс-гендиректор приехал сам, по просьбе оперативников ФСБ. Защита Галкина утверждает, что в деле нет никаких доказательств причастности его клиента к растрате. Адвокат просил о домашнем аресте, поскольку расследование преступлений, совершенных при предпринимательской деятельности, не требует помещение подозреваемого в СИЗО.