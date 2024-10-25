Тела нашли рыбаки: силовики раскрыли детали убийства двух девочек 30-летней давности

В СК впервые прокомментировали поимку двух мужчин, которых обвиняют в убийстве двух 13-летних девочек. Преступление произошло 30 лет назад.
Сейчас обвиняемым по 48 лет. Им предъявлены обвинения еще по советскому уголовному кодексу. Речь идет о ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах).
— По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые, которым на тот период времени было по 18 лет, совершили инкриминируемые им преступления в отношении двух своих знакомых — девочек в возрасте 13 лет. После совершения убийства тела потерпевших с целью их сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С места происшествия фигуранты скрылись, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
На первоначальном этапе установить и задержать подозреваемых в жутком преступлении не удалось. Это удалось сделать лишь осенью 2024 года. Оба фигуранта уголовного дела являются жителями Екатеринбурга, каждый имеет за плечами несколько судимостей.
Обоих мужчин на время следствия по решению суда отправили в СИЗО.
Вот как прокомментировал трагедию с гибелью двух девочек начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:
— Жуткая картина предстала перед глазами рыбаков 17 октября 1994 года около 17:00, о чём они и сообщили в Верх-Исетское РУВД — тогда именно так назывался ОП-9. Тела двух девочек имели явные признаки криминальной смерти, они находились на северном берегу Чусовского озера, — сообщил полковник Горелых.
Он добавил, что оба фигуранта имеют криминальное прошлое: у одного есть судимости по статье 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), статье 158 УК РФ (кража) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Второй обвиняемый был судим по статьям 119 УК РСФСР (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) и 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
— Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго — в парке отдыха. В настоящее время фигуранты находятся под стражей в изоляторе временного содержания УМВД по городу Екатеринбургу. На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, дабы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернёмся, — отметил полковник Горелых.