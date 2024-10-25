Тела нашли рыбаки: силовики раскрыли детали убийства двух девочек 30-летней давности

— По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые, которым на тот период времени было по 18 лет, совершили инкриминируемые им преступления в отношении двух своих знакомых — девочек в возрасте 13 лет. После совершения убийства тела потерпевших с целью их сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С места происшествия фигуранты скрылись, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.