В Красноярском крае раскрыли аферу с отловом и стерилизацией бродячих собак

В Канске полицейские раскрыли аферу с отловом и стерилизацией бродячих собак.
По версии следствия, в марте 2020 года орган местного самоуправления заключил договор с подрядчиком — фирмой из Казачинского района, оказывающей ветеринарные услуги. По условиям контракта ее работники должны были отлавливать на улицах города бездомных собак, доставлять их в красноярский приют и возвращать обратно после того, как животные пройдут осмотр, стерилизацию и вакцинацию.
Но 41-летний руководитель организации и не думал выполнять взятые обязательства. Он подделал и представил заказчику документы за 5 месяцев о транспортировке 50 бродячих псов. В итоге подрядчик получил за выполненную работу 307 тысяч рублей.
После того, как обман раскрылся, следственный отдел МВД России «Канский» завел уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Если суд признает бывшего директора фирмы виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.