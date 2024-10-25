В Красноярском крае раскрыли аферу с отловом и стерилизацией бродячих собак

По версии следствия, в марте 2020 года орган местного самоуправления заключил договор с подрядчиком — фирмой из Казачинского района, оказывающей ветеринарные услуги. По условиям контракта ее работники должны были отлавливать на улицах города бездомных собак, доставлять их в красноярский приют и возвращать обратно после того, как животные пройдут осмотр, стерилизацию и вакцинацию.