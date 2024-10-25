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В Омской области сгорел частный дом минувшей ночью

Жители дома не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в районе 22:00 часов ночи в Исилькуле сгорел одноэтажный частный дом. Пламя распространилось на 72 кв.м.

К тушению огня привлекли семь пожарных и две единицы спецтехники.

У здания пострадали: веранда, кровля, потолочное перекрытие, внутренняя отделка, а также личные вещи хозяев.

Спасатели выяснили, что пламя начало распространяться с веранды дома. Точные причины пожара пока устанавливаются.

В региональном МЧС советуют омичам следить за состоянием электропроводки и электросети, не допускать их перегрузки и не переключать печь, а также отключать отопление и печи за два часа до сна.

Всего с начала года пожарные потушили 2865 пожаров, среди которых 1189 — в домах омичей.