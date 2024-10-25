В Петербурге неизвестный ворвался с ножом в магазин и напал на покупателей

Инцидент произошёл в Московском районе города в магазине «Окей» на улице Космонавтов. Нападавшего удалось скрутить. Сейчас гипермаркет закрыт, на месте работает полиция.
Пострадавших госпитализировали. Мотивы и обстоятельства уточняются.
Минимум четыре человека пострадали.
Инцидент произошёл в Московском районе города в магазине «Окей» на улице Космонавтов. Нападавшего удалось скрутить. Сейчас гипермаркет закрыт, на месте работает полиция.
Пострадавших госпитализировали. Мотивы и обстоятельства уточняются.