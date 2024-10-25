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В Петербурге неизвестный ворвался с ножом в магазин и напал на покупателей

Минимум четыре человека пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошёл в Московском районе города в магазине «Окей» на улице Космонавтов. Нападавшего удалось скрутить. Сейчас гипермаркет закрыт, на месте работает полиция.

Пострадавших госпитализировали. Мотивы и обстоятельства уточняются.