В Ростовской области мужчину осудили за взятку полицейскому-мошеннику

Житель Ростовской области подумал, что оказался в федеральном розыске, передал подкуп полицейскому и в итоге получил срок. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по донскому региону.
По данным ведомства, в 2022 году напуганный мужчина отнес сотруднику полиции 57 тысяч рублей и попросил за эти деньги «не уведомлять инициатора федерального розыска».
Правоохранитель взял сумму, а потом быстро понял, что его собеседника на самом никто не ищет. В итоге полицейский спокойно потратил деньги на себя.
Как именно раскрылась схема, неизвестно. Однако в СК отметили, что оба нарушителя в итоге предстали перед судом.
— Мужчине, отдавшему подкуп, по статье «Покушение на дачу взятки» назначили 8 лет колонии общего режима. Этот приговор вынесли после частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием. Полицейский, обвиняемый в мошенничестве, получил 2 года колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
Напомним, ранее биометрическая система на вокзале в Ростове вычислила молодого человека, числящегося в федеральном розыске.