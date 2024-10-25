В Ростовской области мужчину осудили за взятку полицейскому-мошеннику

— Мужчине, отдавшему подкуп, по статье «Покушение на дачу взятки» назначили 8 лет колонии общего режима. Этот приговор вынесли после частичного сложения с уже назначенным ранее наказанием. Полицейский, обвиняемый в мошенничестве, получил 2 года колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.