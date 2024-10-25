Гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников

Так в милицию обратился 46-летний гомельчанин. Мужчин рассказал, что в июле он ответил на звонок якобы из банка. Представившийся незнакомец назвал фамилию, имя и отчество потерпевшего и заявил, что подтверждает крупный кредит на его имя. Гомельчанин сказал, что пользуется услугами другого банка и аферисты «переключили» его на другой банк. В продолжение разговора белорусу сообщили, что на его имя оформлено множество счетов, на которые поступило более 112 тысяч белорусских рублей. А потом уже горожанину позвонил будто бы подполковник милиции из Минска, который уже сказал, что гомельчанин находится в оперативной разработке из-за сомнительных счетов и недвижимости. Тут уже ему предложили два варианта или нахождение в СИЗО на время разбирательства, или исполнить роль наживки для поимки мошенников.