Гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников

В Гомеле мужчина потерял трехкомнатную квартиру вследствие чудовищного обмана мошенников. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Так в милицию обратился 46-летний гомельчанин. Мужчин рассказал, что в июле он ответил на звонок якобы из банка. Представившийся незнакомец назвал фамилию, имя и отчество потерпевшего и заявил, что подтверждает крупный кредит на его имя. Гомельчанин сказал, что пользуется услугами другого банка и аферисты «переключили» его на другой банк. В продолжение разговора белорусу сообщили, что на его имя оформлено множество счетов, на которые поступило более 112 тысяч белорусских рублей. А потом уже горожанину позвонил будто бы подполковник милиции из Минска, который уже сказал, что гомельчанин находится в оперативной разработке из-за сомнительных счетов и недвижимости. Тут уже ему предложили два варианта или нахождение в СИЗО на время разбирательства, или исполнить роль наживки для поимки мошенников.
Белорус решил «сотрудничать», после чего ему поступила еще целая череда звонков от лиц, которые были посвящены в эту «спецоперацию» по поимке аферистов. Массированная психологическая обработка привела к тому, что гомельчанин согласился якобы фиктивно продать свою трехкомнатную квартиру. Мужчина, сам не осознавая, встретился с риелтором и покупателем, продал свою квартиру и съехал на съемное жилье. Полученные от продажи деньги — 95 тысяч белорусских рублей, он перевел на счет, которые ему сказал онлайн-куратор.
Однако даже оставив белоруса без квартиры, злоумышленники не остановились. Мошенники еще долго звонили горожанину с различными странными заданиями, в том числе оформления множества сим-карт разных операторов сотовой связи, открытия счетов в банках и т.д. Мужчина не скоро осознал, что стал жертвой чудовищного обмана, но тогда он обратился в милицию.
Расследуется уголовное дело о завладении имуществом путем обмана, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем белорус обманул 100 человек на 60 тысяч рублей, обещая «раскрутку» в интернете.
А еще белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.