В полиции рассказали подробности массового ДТП на Северном мосту в Краснодаре

По данным полиции, в результате аварии погибли двое мужчин-пассажиров Daewoo. Это 24-летний и 31-летний жители Кабардино-Балкарии. Предполагаемого виновника и двоих пассажиров 33 и 27 лет с травмами доставили в больницу. Водителю ВАЗ-2109 оказали медицинскую помощь на месте.