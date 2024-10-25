В полиции рассказали подробности массового ДТП на Северном мосту в Краснодаре. Авария произошла утром 25 октября на пересечении улиц Северной и Передовой.
Предварительно, 20-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с легковушками ВАЗ-2109, KIA и Lada Granta.
По данным полиции, в результате аварии погибли двое мужчин-пассажиров Daewoo. Это 24-летний и 31-летний жители Кабардино-Балкарии. Предполагаемого виновника и двоих пассажиров 33 и 27 лет с травмами доставили в больницу. Водителю ВАЗ-2109 оказали медицинскую помощь на месте.
«Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.