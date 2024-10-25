ЧП в гипермаркете. Шесть посетителей ранены при нападении в Петербурге

ЧП произошло в гипермаркете «Окей» на улице Космонавтов в Московском районе Петербурга. По последним данным, пострадало шесть человек. О том, что известно к этому моменту — в материале spb.aif.ru.
Резня в колбасном отделе.
Нападение произошло около 12 часов дня в колбасном отделе гипермаркета. Покупатель учинил погром в магазине, разбросал товары, а затем схватил с витрины нож и ударил им по горлу сотрудника. Пострадавшим оказался 29-летний уроженец Узбекистана. Он сам обратился в больницу за помощью. Мужчина с ножом набросился на посетителей.
Всего пострадало шесть человек. Из распространяемых по соцсетям кадров видно, что раненный лежит прямо у стеллажей.
Задержали у театра.
Самого нападавшего удалось задержать. О его личности и мотивах не сообщается, но, как пишут петербургские тг-каналы, по предварительной информации это 32-летний житель Ростовской области. Его задержали на набережной канала Грибоедова у Михайловского театра и увезли в отдел.
Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Сейчас полиция выясняет детали ЧП.
Людей из магазина «Окей» на проспекте Космонавтов эвакуировали. Магазин закрыт. По информации из-за большого количества служебных автомобилей у гипермаркета, на соседних улицах начинают скапливаться пробки. ГАИ просит выбирать возможность объезда.