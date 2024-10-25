ЧП в гипермаркете. Шесть посетителей ранены при нападении в Петербурге

Нападение произошло около 12 часов дня в колбасном отделе гипермаркета. Покупатель учинил погром в магазине, разбросал товары, а затем схватил с витрины нож и ударил им по горлу сотрудника. Пострадавшим оказался 29-летний уроженец Узбекистана. Он сам обратился в больницу за помощью. Мужчина с ножом набросился на посетителей.