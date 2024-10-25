16-летний подросток может сесть на 3 года за минуту куража в Солигорске

В Солигорске будут судить 16-летнего учащегося колледжа, который заработал уголовное дело за одну минуту. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.
Ночью вместе со сверстниками подросток находился рядом с торговым объектом. В какой-то момент несовершеннолетний решил покуражиться перед друзьями и беспричинно повредил урну для мусора. Проступок засняла камера наружного видеонаблюдения.
Перед законом подросток будет отвечать почти как взрослый, ему инкриминируют хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 3 лет заключения.
Тем временем в Гродно суд приговорил 14-летнюю школьницу к 10 годам колонии.
Также гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.