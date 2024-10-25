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16-летний подросток может сесть на 3 года за минуту куража в Солигорске

В Солигорске подросток покуражился одну минуту и может сесть на 3 года.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске будут судить 16-летнего учащегося колледжа, который заработал уголовное дело за одну минуту. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

Ночью вместе со сверстниками подросток находился рядом с торговым объектом. В какой-то момент несовершеннолетний решил покуражиться перед друзьями и беспричинно повредил урну для мусора. Проступок засняла камера наружного видеонаблюдения.

Перед законом подросток будет отвечать почти как взрослый, ему инкриминируют хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 3 лет заключения.

Тем временем в Гродно суд приговорил 14-летнюю школьницу к 10 годам колонии.

Также гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.