В каюте пермского теплохода нашли мертвого капитана

Госинспекция труда в Пермском крае приступила к установлению причин и обстоятельств смерти капитана-механика теплохода «Нижнекамск». Тело капитана обнаружили без признаков жизни в каюте теплохода 23 октября.
В краевом ведомстве сообщили, теплоход в это время находился на 2996 км реки Дон в Ростовской области.
Для расследования несчастного случая работодатель ООО «Кама-Круиз» создал комиссию под председательством должностного лица краевой Государственной инспекции труда.
«По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщили в госинспекции.
Сухогрузное судно «Нижнекамск» относится к относится к типу «Шестая пятилетка», проект 576. Судно построено в 1966 году, порт прописки — Пермь.