В Уфе 29-летний плотник сорвался с 13 этажа строящегося дома

Напомним, 22 августа прошлого года мужчина работал на строящемся объекте по улице Зорге. В какой-то момент он упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки стен весом в две тонны. От тяжелых травм мужчина умер мгновенно.