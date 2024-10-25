В Уфе 29-летний плотник сорвался с 13 этажа строящегося дома

Семья погибшего 29-летнего плотника получит компенсацию. Такое решение принял Верховный суд Башкирии.
Напомним, 22 августа прошлого года мужчина работал на строящемся объекте по улице Зорге. В какой-то момент он упал в шахту лифта с высоты 13-го этажа вместе с настилом из арматуры и элементами опалубки стен весом в две тонны. От тяжелых травм мужчина умер мгновенно.
Известно, что у молодого человека осталась маленькая дочь и жена. По факту случившегося начато разбирательство. Следователи намерены установить виновных в несчастному случае лиц.
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