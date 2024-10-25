Минлесхоз РТ назвал три причины возгораний возле леса

«Чаще всего к пожарам в лесах и возгораниям возле лесного фонда приводит сжигание сухой травы и мусора, разведение костров и неосторожное обращение с огнем. Обычно лесные пожары происходят по вине человека», — сказал он.
В этом году зафиксированы два лесных пожара на землях ООПТ на площади 2,15 га. На землях лесного фонда ни одного пожара не зарегистрировано.
Сенгатуллин напомнил, что в этом году в республике ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводились три раза. Последнее было установлено со 2 октября на 21 календарный день, но из-за благоприятных погодных условий его отменили раньше срока. Для сравнения, в прошлом году леса в республики закрывали для посещения шесть раз, последнее ограничение было установлено 26 сентября сроком на 21 день.