Минлесхоз РТ назвал три причины возгораний возле леса

Сенгатуллин напомнил, что в этом году в республике ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводились три раза. Последнее было установлено со 2 октября на 21 календарный день, но из-за благоприятных погодных условий его отменили раньше срока. Для сравнения, в прошлом году леса в республики закрывали для посещения шесть раз, последнее ограничение было установлено 26 сентября сроком на 21 день.