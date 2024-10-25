Кутили всю ночь: В Ростове водителя осудили за «пьяное» ДТП, в котором пострадали его друг и девушки

Так, на улице Чкалова мужчина, который как позже установит экспертиза был пьян, наехал «на лежачего полицейского». После чего не сумел справиться с управлением. Авто занесло на обочину и иномарка опрокинулась на крышу. Удар был такой силы, что одна из девушек вылетела из салона и ее откинуло от легковушки на несколько метров.