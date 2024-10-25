Кутили всю ночь: В Ростове водителя осудили за «пьяное» ДТП, в котором пострадали его друг и девушки

В Ростовском областном суде рассмотрели дело об аварии с тремя пострадавшими в пьяном ДТП. Водителя, находившегося за рулем, признали виновным. Причем изначально районный судья назначил ему лишь условный срок, но позже приговор был пересмотрен.
ВЕЧЕРИНКА КОНЧИЛАСЬ НА РАССВЕТЕ.
Как рассказал знакомый с ситуацией источник, ЧП произошло еще в июле прошлого года в городе Красный Сулин. Тогда 31-летний водитель «Хендая Акцента» с другом и двумя знакомыми возвращался домой с вечеринки. Закончилась она на рассвете, если судить по времени, в которое произошла авария — на часах было около шести часов утра.
Так, на улице Чкалова мужчина, который как позже установит экспертиза был пьян, наехал «на лежачего полицейского». После чего не сумел справиться с управлением. Авто занесло на обочину и иномарка опрокинулась на крышу. Удар был такой силы, что одна из девушек вылетела из салона и ее откинуло от легковушки на несколько метров.
«ВЫПАЛИ БУТЫЛКИ И ЭНЕРГЕТИКИ».
По словам очевидцев аварии, еще до официального освидетельствования было понятно, что в ту ночь много пили.
— Из салона на дорогу выпали пивные бутылки, энергетики и документы, — вспоминает местный житель.
Пострадавших на скорой отвезли в больницу Михаил ФРОЛОВ.
В результате ДТП хозяин «Хендая» получил лишь ушибы. А вот его пассажиры в возрасте от 27 до 34 лет пострадали куда более серьезно. У всех троих были черепно-мозговые травмы и переломы. К счастью, врачи смогли спасти пациентов. Нанесенный здоровью вред специалисты оценили как «тяжкий».
ТРИ ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». В Красносулинском районном суде мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Однако государственный обвинитель не согласился с назначенной судом мерой наказания. И приговор был обжалован в апелляционном порядке.
— Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области. — Изменил приговор и постановил направить осужденного для отбывания наказания в колонию-поселение.