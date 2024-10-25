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Мог умереть из-за своей пагубной привычки: в Стерлитамаке в полыхающем доме обнаружили мертвого пенсионера

Пожилой житель Башкирии погиб у себя дома при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке во время пожара умер пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС респбулики.

Инцидент произошел в частном доме на улице Полевая. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение на площади десяти квадратных метров, распространение огня удалось предотвратить. Во время тушения пожарные обнаружили на кровати 63-летнего мужчину без признаков жизни.

На месте трагедии в настоящее время работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.

— Не курите в постели. Убедитесь, что потушили сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите в жилье пожарный извещатель. Громким звуком прибор разбудит, — заявили в экстренной службе.

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