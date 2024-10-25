Мог умереть из-за своей пагубной привычки: в Стерлитамаке в полыхающем доме обнаружили мертвого пенсионера

В башкирском городе Стерлитамаке во время пожара умер пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба МЧС респбулики.
Инцидент произошел в частном доме на улице Полевая. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение на площади десяти квадратных метров, распространение огня удалось предотвратить. Во время тушения пожарные обнаружили на кровати 63-летнего мужчину без признаков жизни.
На месте трагедии в настоящее время работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении.
— Не курите в постели. Убедитесь, что потушили сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите в жилье пожарный извещатель. Громким звуком прибор разбудит, — заявили в экстренной службе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.