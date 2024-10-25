Комздрав Петербурга: Пять человек пострадали при нападении с ножом в Окее

Пять человек пострадали в результате нападения неадеквата с ножом на посетителей магазина Окей на проспекте Космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы. Напомним, ЧП произошло в районе полудня 25 октября. В гипермаркет ворвался местный житель, 44-летний Юрий А., который начал громить полки с алкоголем. Сначала он швырял бутылки в посетителей, а потом напал на нескольких человек, вооружившись двумя кухонными ножами. Неадеквата скрутили сами же очевидцы. А потом на помощь приехали росгвардейцы и полицейские. К сожалению, есть серьезные ранения.