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Массовое ДТП с участием фуры произошло в Минске

Легковые авто и фура попали в массовое ДТП в Минске.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Два легковых авто и фура попали в массовое ДТП на МКАД. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 25 октября на внутреннем кольце МКАД. Предварительно, примерно в 07.30 часов 42-летний водитель грузовика «МАЗ» с прицепом вблизи съезда с внутреннего кольца МКАД на Партизанский проспект не справился с управлением и врезался в другие автомобили. В результате произошло столкновение с попутными легковыми «Шевроле» и «Фольксвагеном».

В аварии пострадала 63-летняя водитель «Фольксвагена», женщину доставили в больницу для обследования.