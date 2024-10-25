Массовое ДТП с участием фуры произошло в Минске

Авария произошла 25 октября на внутреннем кольце МКАД. Предварительно, примерно в 07.30 часов 42-летний водитель грузовика «МАЗ» с прицепом вблизи съезда с внутреннего кольца МКАД на Партизанский проспект не справился с управлением и врезался в другие автомобили. В результате произошло столкновение с попутными легковыми «Шевроле» и «Фольксвагеном».