Шестилетний ребёнок едва не погиб в горящей квартире в Астане

«На пульт 112 поступило сообщение о том что, в Байконырском районе столицы, в доме по улице Кравцова горит квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, внутри квартиры есть ребенок. Приехав к месту вызова, спасатели выяснили, что до прибытия сотрудников МЧС соседи вскрыли входную дверь квартиры и спасли ребенка 2018 года рождения. Пожарные оперативно ликвидировали загорание матраса и линолеума на площади один квадратный метр».