В МВД показали оперативную съемку из магазина на проспекте Космонавтов

По её данным, 25 октября около 11:40 в полицию поступили сообщения о том, что в сетевой магазин на проспекте Космонавтов ворвался агрессивный мужчина с ножом. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обезоружили и задержали 44-летнего петербуржца. По предварительным данным, он ранил пять человек.