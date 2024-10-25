Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок получил ожог 2 степени из-за горячего чая в детсаду в Башкирии

Двухлетняя жительница Стерлитамака только начала посещать дошкольное учреждение.

Ребенок получил ожог 2 степени из-за горячего чая в детсаду в Башкирии. Двухлетняя жительница Стерлитамака только начала посещать дошкольное учреждение.

Как сообщает Mash в Башкирии, сильный ожог малышка получила за ужином в детском саду #10 в Стерлитамаке. Девочка опрокинула горячий чай на ногу.

Медсестра оказала первую помощь, наложила стерильную повязку. Родители отвезли ребёнка в больницу.

Известно, что ребенок сейчас находится на больничном с ожогом второй степени. Она успела походить в детсад всего 3 недели.

здоровье