Ребенок получил ожог 2 степени из-за горячего чая в детсаду в Башкирии. Двухлетняя жительница Стерлитамака только начала посещать дошкольное учреждение.
Как сообщает Mash в Башкирии, сильный ожог малышка получила за ужином в детском саду #10 в Стерлитамаке. Девочка опрокинула горячий чай на ногу.
Медсестра оказала первую помощь, наложила стерильную повязку. Родители отвезли ребёнка в больницу.
Известно, что ребенок сейчас находится на больничном с ожогом второй степени. Она успела походить в детсад всего 3 недели.