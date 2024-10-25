Стали известны подробности ДТП с автобусами на Бусыгина в Нижнем Новгороде

ГУ МВД России по Нижегородской области сообщило подробности ДТП с двумя автобусами, которое произошло сегодня около 12:05 на улице Бусыгина в Нижнем Новгороде. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.
Оказалось, что автобус «ПАЗ» Т-87 врезался в стоящий «ЛИАЗ» А-64.
В результате аварии пострадало три пассажира маршрутки. По данным министерства здравоохранения региона, пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу № 13. Пациенты сейчас проходят обследования.
«Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарные.