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Стали известны подробности ДТП с автобусами на Бусыгина в Нижнем Новгороде

Автобус «ПАЗ» Т-87 врезался в стоящий «ЛИАЗ» А-64.

Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

ГУ МВД России по Нижегородской области сообщило подробности ДТП с двумя автобусами, которое произошло сегодня около 12:05 на улице Бусыгина в Нижнем Новгороде. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Оказалось, что автобус «ПАЗ» Т-87 врезался в стоящий «ЛИАЗ» А-64.

В результате аварии пострадало три пассажира маршрутки. По данным министерства здравоохранения региона, пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу № 13. Пациенты сейчас проходят обследования.

«Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарные.