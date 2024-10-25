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Власти Петербурга сообщили о пяти пострадавших при нападении с ножом в «Окее»

Мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали пять человек, сообщил местный комитет по здравоохранению. Пострадавших госпитализировали, нападавший также доставлен в медицинское учреждение, уточнили там. Ранее в СК сообщали о четырех пострадавших. В МВД заявили, что полицейские обезоружили и задержали нападавшего. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина с ножом напал на посетителей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали пять человек, сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Пострадавших госпитализировали, сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение, уточнили там.

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ТАСС со ссылкой на экстренные службы также пишет, что госпитализировали пять человек, в том числе — напавшего на посетителей мужчину. «Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщали, что всего пострадали шесть человек. По их данным, охранник и женщина были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще четверо отказались от госпитализации.

Ранее о том, что 25 октября в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом, сообщало главное управление Следственного комитета по Петербургу. Там утверждали, что в результате нападения пострадали четыре человека. Потерпевших с ранениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу, где им оказали медицинскую помощь, говорилось в сообщении следователей.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщила, что наряд вневедомственной охраны оказывает первую помощь пострадавшим в супермаркете. Позже в Росгвардии опубликовали кадры с места нападения и рассказали, что правоохранители, прибывшие на объект, увидели на улице пострадавшего охранника, «истекавшего кровью». Ему оказали первую помощь.

Подозреваемого задержали на месте преступления, говорится в сообщении СК. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что полицейские обезоружили и задержали 44-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга заявила, что контролирует установление всех обстоятельств происшествия в гипермаркете. На место нападения выехал прокурор района Денис Загороднюк, уточнили там.

Telegram-канал Shot пишет, что сейчас гипермаркет закрыт, на месте работает полиция.

СК