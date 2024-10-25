Власти Петербурга сообщили о пяти пострадавших при нападении с ножом в «Окее»

Мужчина с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали пять человек, сообщил местный комитет по здравоохранению. Пострадавших госпитализировали, нападавший также доставлен в медицинское учреждение, уточнили там. Ранее в СК сообщали о четырех пострадавших. В МВД заявили, что полицейские обезоружили и задержали нападавшего. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.