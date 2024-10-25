Начальника ОВД челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 человек. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти.