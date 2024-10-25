Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

«Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения служебных обязанностей и назначена служебная проверка», — сказал он.
Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Накануне задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла его домой, в пути между ними возник конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
После этого в Коркино начались волнения, участники которых требовали наказать виновного в убийстве. Они собрались у одного из домов, откуда впоследствии раздались несколько выстрелов, двое получили ранения. Подозреваемого в стрельбе, 58-летего мужчину, задержали. По словам источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, речь идет о главе местной цыганской диаспоры.
По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 протестующих. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль.