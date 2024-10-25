Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Накануне задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла его домой, в пути между ними возник конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.