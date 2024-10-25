Следствие ведут Шерлок Мяу и доктор Гавсон. Истории животных, которые помогли раскрыть преступления

А хозяйку попугаев заприметил в одном из крупных зоомагазинов. Увидев, как та воплощает в жизнь его детскую мечту, он проследил за жертвой до дома, а на следующий день сел с ней в один автобус, чтобы вытащить из сумки ключи от квартиры. За парочкой птиц шел целенаправленно, а драгоценности и пачку купюр прихватил, так сказать, заодно. После ломбарда заглянул в алкомаркет, чтобы отпраздновать «успех». К слову, в магазине чудака тоже опознали и тоже по клетке с орущими Гошей и Кешей.