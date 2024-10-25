Следствие ведут Шерлок Мяу и доктор Гавсон. Истории животных, которые помогли раскрыть преступления

Как говорится, не все герои носят плащи. Некоторые из них — поводки и ошейники. О том, что собаки или кошки помогают раскрывать преступления, не только в фильмах и мультиках показывают. И в реальном мире такие, казалось бы, чудеса случаются. Самые невероятные истории о животных-детективах — в материале «Комсомолки».
РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
— Не покажешь дорогу до железнодорожной больницы? — обратился к восьмилетней Вале незнакомец. Дело было несколько лет назад под Новосибирском. На поводке у девочки бегал трехлетний спаниель по кличке Чара. Школьница знала, что далеко отходить от дома нельзя, но мужчина не прекращал уговоры, пока не добился своего.
— Давай срежем путь, — извращенец повел ребенка через пустырь, а затем попытался изнасиловать. Девчушка завопила, но едва ли бы кто-то услышал. На защиту хозяйки бросилась собака — миниатюрная, но охотник по природе. Чара вцепилась в ногу преступника и не переставала кусать, пока Валя не смогла вырваться и убежать. Дома школьница рассказала взрослым о случившемся, а в полиции описала внешность педофила.
Спаниель — порода не крупная, но, если понадобится, грозная. Алексей БУЛАТОВ.
Оказалось, что подонок уже находился в розыске. За полгода до второго нападения он вошел в школу, подкараулил в коридоре первоклассницу, проследовал за ней в туалет и надругался. Показаний напуганной девочки оказалось недостаточно — составленный тогда фоторобот не привел к подозреваемому. Но на этот раз обстоятельства сложились против него. Его задержали по горячим следам.
ПОПКА НЕ ДУРАК.
Это уголовное дело расследовали оперативники в столичном районе Зюзино. В дежурную часть позвонила 53-летняя женщина. В слезах рассказала, что пока была на даче, ее квартиру ограбили: вынесли деньги, «ювелирку», но самое главное — двух попугаев. Пернатых забрали прямо с клеткой.
— Краснохвостые жако. Только один стоит больше ста тысяч рублей, — охала пострадавшая. В целом ущерб переваливал за полмиллиона, но москвичку больше всего беспокоила судьба любимцев. Мол, экзотическим птицам нужны особые корм и уход.
Однако скучать хозяйке пришлось недолго. Спустя четыре дня вора-неудачника в наручниках привезли на допрос, а выйти на него помогли те самые жако. Когда оперативники угрозыска расспрашивали в близлежащих ломбардах о подозрительных клиентах, в одном из них сразу же вспомнили мужчину с болтающими без умолку попугаями.
— Я тоже всегда «говоруна» хотел, но денег никогда не было, — каялся задержанный.
В сети за одного попугая жако просят от 150 тысяч рублей. Михаил ФРОЛОВ.
А хозяйку попугаев заприметил в одном из крупных зоомагазинов. Увидев, как та воплощает в жизнь его детскую мечту, он проследил за жертвой до дома, а на следующий день сел с ней в один автобус, чтобы вытащить из сумки ключи от квартиры. За парочкой птиц шел целенаправленно, а драгоценности и пачку купюр прихватил, так сказать, заодно. После ломбарда заглянул в алкомаркет, чтобы отпраздновать «успех». К слову, в магазине чудака тоже опознали и тоже по клетке с орущими Гошей и Кешей.
ШЕРСТЬ СТАЛА УЛИКОЙ.
Бытовой техники и любимого далматинца Оскара не нашел по возвращению со смены житель Прокопьевска Кемеровской области. Придя домой, 67-летний Иван увидел выломанную дверь, а внутри — беспорядок. Кому могли понадобиться деньги, гадать можно было долго. Более любопытный вопрос: кто позарился на питомца? Да, щенки этой породы, в общем-то, ценятся, можно выручить и 10 тысяч рублей, и 50, и значительно больше, но продать взрослую собаку намного сложнее и вряд ли это можно сделать выгодно.
Сначала под подозрение попали все, кто мог знать, что сибиряка в день ограбления не будет дома: родственники, друзья, коллеги. Среди последних внимание оперативников привлек 34-летний сменщик Ивана. Он уверял, что к преступлению не причастен, но заметно нервничал и путался в показаниях. За дело взялись эксперты-криминалисты и наткнулись на неопровержимую улику — в багажнике его автомобиля обнаружили шерсть пропавшего Оскара. А во время дальнейшего обыска нашлись украденные телевизор и электроинструменты. Тогда похититель сознался — он, действительно, знал график старшего сотрудника и заранее спланировал кражу.
Шерсть далматинца стала неопровержимой уликой в деле о краже. Иван ВИСЛОВ.
— В общей сложности потерпевшему причинен ущерб в 150 тысяч рублей, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. — Имущество, кроме пса, удалось вернуть хозяину. Со слов похитителя, далматинец сбежал от него и потерялся.
ПРИВЕЛА ПОЛИЦИЮ К ТРУПУ ХОЗЯЙКИ.
— Пропала женщина, 39 лет. Уехала на пикник с мужчиной и перестала выходить на связь. С собой был корги по кличке Фокса, — поступило в полицию Санкт-Петербурга сообщение. Оперативники начали поиски, повторяя маршрут исчезнувшей. Похожую по описанию собаку, с рыже-белым окрасом, заметили на трассе в сторону Пскова. Но в руки Фокса не давалась и вела себя странно: пятилась назад и оборачивалась в сторону леса, будто хотела что-то показать.
Корги Фокса была верна хозяйке даже после ее гибели. Фото: соцсети.
Силовики решили довериться интуиции и пошли вслед за животным. В паре километров от дороги они набрели на присыпанный листьями и землей труп. С женщиной расправились и даже не стали закапывать тело. С этого момента началось расследование дела об убийстве.
Жизни эффектную блондинку лишил ухажер с сайта знакомств. Тому не понравилось, что женщина продолжает общаться с другими мужчинами. Во время пикника разгорелся скандал, который закончился трагически.
Заботу о двух внуках и преданной Фоксе взяла на себя мать погибшей.
ПОЙМАТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ.
Восьмилетний кот Маркиз принес с охоты двойную добычу — побежденную в честном бою сороку, вокруг шеи которой, запутавшись, висел тонкий золотой браслет. Питомцу же понадобилась помощь ветеринара. В схватке ему поцарапали нижнее веко.
— Естественно, мы были шокированы, — признавался хозяин усатого Сергей. — У кота много не спросишь, тем более он с подбитым глазом сразу забрался под диван и сидел там целый вечер, не реагируя даже на сосиску! А мы решили повесить объявление, мол, если кто потерял драгоценность — милости просим.
На следующее утро пришла девочка лет семи. Школьница узнала на фото украшение, которое ей подарили на день рождения. Но надеть браслет после праздника она так и не успела — спустя сутки тот бесследно исчез. Семья подозревала в хулиганстве соседских детей, но никак не сороку. Радостная девчушка Маркиза расцеловала, а в благодарность купила большой пакет кошачьего корма.
КОМПЕТЕНТНО.
Максим САМСОНОВ, следователь-криминалист с 10-летним опытом работы в СК:
Помогли даже комнатные цветы.
— Работа экспертов строится на малейших деталях. Зачастую мы буквально изучаем каждый миллиметр места преступления и можем возвращаться туда ежедневно, пока не найдем зацепки. На моей практике не было преступлений, раскрытых благодаря питомцам. Но про такие истории слышал. И еще раз повторюсь, когда важная любая деталь — какие-то моменты, связанные с животными, нельзя игнорировать. У нас был, например, случай, когда двойное убийство «помогли» раскрыть комнатные цветы. На листьях мы заметили бурые пятна, которые оказались кровью пропавших без вести матери и сына. А по тому, что растения замерзли, сделали вывод, что в морозы кто-то проветривал квартиру. Значит, расправились с родственниками прямо в их доме.
КСТАТИ.
Опираются на инстинкты, а не на разум.
Сергей Черников, зоопсихолог, президент Ассоциации прикладной зоопсихологии:
— Мало какие звери помогают человеку осознанно. Чаще всего это инстинкт, направленный на сохранение собственной жизни. Но есть исключения из правил. Это примерно десять процентов из ста. На поведение могут повлиять уровень интеллекта животного и опыт прошлого. Прийти на выручку способны и птицы, но речь опять же идет об «умных» пернатых.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Птица назвала имя убийцы.
Попугай Миту из Индии стал свидетелем убийства своей хозяйки. Тело женщины с 14 ножевыми ранениями нашли лежащим на полу ее дома. Деньги и драгоценности пропали. Неизвестный расправился даже с собакой, которая пыталась защитить владелицу. Из-за стресса птица три дня не ела и не пила, но истошно закричала, услышав имя Ашу. Муж погибшей понял, Миту указывает на преступника. Полиция «допросила» попугая и тот вновь повторил: «Ашу, Ашу». Оказалось, что мужчина часто гостил в доме жертвы. Спустя 9 лет расследования виновного и его подельника приговорили к денежным штрафам и пожизненным срокам. Однако ни муж убитой, ни пернатый приговора не застали. Птица скончалась спустя полгода после хозяйки, ее супруг умер во время пандемии коронавируса.