«Купил квартиру и потратил более 17 тысяч рублей». Директор опустошил счета предприятия, чтобы угодить любовнице в Минске

Установлено, что с 1 сентября 2020-го по 26 марта 2021-го директор дал указание руководителю организации, подчиненной предприятию, купить квартиру в Минске и заключить договор аренды с женщиной, с которой он поддерживал близкие отношения. После этого директором был издал приказ о предоставлении этой женщине права последующего выкупа жилья по меньшей стоимости, хотя подобные решения должен приниматься коллегиальным органом предприятия.