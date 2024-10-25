«Купил квартиру и потратил более 17 тысяч рублей». Директор опустошил счета предприятия, чтобы угодить любовнице в Минске

В Витебске будут судить директора, которые за счет предприятия оплатил любовнице квартиру, мебель и ремонт авто. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.
Так, в суд Витебского района направлено уголовное дело в отношении директора одного из местных предприятий, которому инкриминируют превышении служебных полномочий и хищении в крупном размере (ч.2 ст. 426, ч.2 и ч.3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси).
Установлено, что с 1 сентября 2020-го по 26 марта 2021-го директор дал указание руководителю организации, подчиненной предприятию, купить квартиру в Минске и заключить договор аренды с женщиной, с которой он поддерживал близкие отношения. После этого директором был издал приказ о предоставлении этой женщине права последующего выкупа жилья по меньшей стоимости, хотя подобные решения должен приниматься коллегиальным органом предприятия.
В этот же период, злоупотребляя служебными полномочиями, витебский директор за счет предприятия купил в эту квартиру мебель, бытовую технику и другие предметы домашнего обихода на 14 тысяч белорусских рублей.
Позднее, в сентябре 2023-го, фигурант украл более 2,6 тысячи белрублей у предприятия, чтобы оплатить частной структуре работы по шлифовке, полировке и оклейке антигравийной пленкой бампера и капота машины в собственности данной женщины и его личном пользовании.
До суда фигурант заключен под стражу.
Еще гомельчанин потерял трехкомнатную квартиру, когда ответил на звонок мошенников.
Также 16-летний подросток может сесть на 3 года за минуту куража в Солигорске.