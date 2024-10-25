Парня, которого подозревают в убийстве таксистки в Коркино, арестовали на 2 месяца

«Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сообщили в региональном следственном управлении.
Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила.
Убийство вызвало возмущение горожан, 24 октября вечером на улицы вышли около 150 человек.
В СКР отмечают, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается».
Расследованием дела займутся следователи из центрального аппарата СКР.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев на приеме граждан в ДК «Горняк» сообщил, что отстранил от должностных обязанностей руководителя городского отдела полиции Владимира Дякина.