«Все в крови»: под Волгоградом в ДТП со скорой один человек погиб, четверо пострадали

Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла 25 октября на трассе в Ленинском районе Волгоградской области. Жуткие кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям. Очевидцы рассказывают, что неотложка, которая предположительно принадлежит Минобороны, перевернулась. По словам свидетелей, внутри в этот момент находились раненые бойцы спецоперации. Люди пытались помочь мужчинам, лежавшим в крови.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случалась в 11.35 часов на 81 километре автодороги «Волгоград-Астрахань».
— Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы, — уточнили в полиции региона.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.