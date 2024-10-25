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«Все в крови»: под Волгоградом в ДТП со скорой один человек погиб, четверо пострадали

Под Волгоградом перевернулась скорая с ранеными.

Источник: Комсомольская правда

Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла 25 октября на трассе в Ленинском районе Волгоградской области. Жуткие кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям. Очевидцы рассказывают, что неотложка, которая предположительно принадлежит Минобороны, перевернулась. По словам свидетелей, внутри в этот момент находились раненые бойцы спецоперации. Люди пытались помочь мужчинам, лежавшим в крови.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случалась в 11.35 часов на 81 километре автодороги «Волгоград-Астрахань».

— Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы, — уточнили в полиции региона.

Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.