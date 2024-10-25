«Все в крови»: под Волгоградом в ДТП со скорой один человек погиб, четверо пострадали

Страшная авария с участием машины скорой помощи произошла 25 октября на трассе в Ленинском районе Волгоградской области. Жуткие кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям. Очевидцы рассказывают, что неотложка, которая предположительно принадлежит Минобороны, перевернулась. По словам свидетелей, внутри в этот момент находились раненые бойцы спецоперации. Люди пытались помочь мужчинам, лежавшим в крови.