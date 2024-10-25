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Автобус вспыхнул на М-4 «Дон» при подъезде к Ростовской области

На трассе М-4 под Чертковским районом Ростовской области загорелся автобус.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» при подъезде к Чертковскому району Ростовской области со стороны Воронежской области сгорел автобус. Об этом стало известно днем 25 октября. Инцидент подтвердили очевидцы, попавшие в пробку (сейчас она в целом составляет около 13 км).

— В сторону Ростова сгорела фура, после этого произошло еще три ДТП, — сообщил один из водителей.

По данным телеграм-канала ГУ МВД России по Воронежской области, возгорание произошло в Богучарском районе около 10:20 утра. Предварительно, пострадавших нет. Пассажиров в автобусе не было. Сейчас проезд транспорта ограничен, на месте работают автоинспекторы.