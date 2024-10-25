Свердловские силовики прокомментировали дело об убийстве 13-летних девочек

Преступление случилось 30 лет назад, в 1994 году.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что двум мужчинам 1976 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство двух лиц) и ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (Пособничество в умышленном убийстве двух лиц).
По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые, которым тогда было по 18 лет, убили двух знакомых 13-летних девочек. Тела были выброшены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. Их нашли рыбаки.
«Тела двух девочек имели явные признаки криминальной смерти, они находились на северном берегу Чусовского озера», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В 1994 году установить подозреваемых не удалось. Осенью 2024 года удалось установить двух фигурантов.
У одного были судимости по ст. 119 УК РСФСР (Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости), ст. 158 УК РФ (Кража) и ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), у второго — по ст. 119 УК РСФСР и ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
Подозреваемых задержали 23 октября 2024 года. Одного поймали дома, второго — в парке отдыха.
«МК-Урал» ранее писал, что 25 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Василия К., которого подозревают в совершении преступления по абз. 6 ст. 17 УК РСФСР и п. «е» ст. 102 УК РСФСР. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Василию К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 22 декабря 2024 года.