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Ректору ВГУ снова отказали в освобождении из-под стражи

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого на решение о продлении его ареста в СИЗО по уголовному делу о даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Источник: РИА "Новости"

Заседание прошло в закрытом режиме. Перед началом адвокат ректора Максим Баев посетовал, что назначать рассмотрение жалобы на середину дня пятницы не гуманно.

Журналистов и зрителей не пустили в зал суда. Из коридора была слышна часть выступления Дмитрия Ендовицкого, в которой он в очередной раз заявил, что не намерен влиять на расследование дела и скрываться.

Дмитрий Ендовицкий находится под стражей с середины июня этого года. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в том, что в начале 2022 года он передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук супругой Еленой Ендовицкой. Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил профессор Юрий Трещевский. 76-летний ученый находится под домашним арестом.

Ректор не признает вину. С момента задержания он просил назначить ему более мягкую меру пресечения. Суд ему в этом отказывал. В СИЗО ему предстоит пробыть до 14 декабря.