Ректору ВГУ снова отказали в освобождении из-под стражи

Дмитрий Ендовицкий находится под стражей с середины июня этого года. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в том, что в начале 2022 года он передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук супругой Еленой Ендовицкой. Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил профессор Юрий Трещевский. 76-летний ученый находится под домашним арестом.