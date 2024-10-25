В Омске снесут три многоэтажки и 427 частных домов

Для того чтобы освободить этот участок под застройку, планируется снести три жилых многоэтажки и 427 частных домов. Также под снос пойдут 16 нежилых объектов, в числе которых гараж, магазин и другие хозпостройки. Как утверждается в постановлении, все жилые дома являются аварийными.