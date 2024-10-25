В Омске снесут три многоэтажки и 427 частных домов

На сайте администрации города Омска опубликовано постановление о комплексном развитии территории в Центральном городе Омска.
На участке площадью 29, 5 га в границах улиц 16-я Северная — Красный Пахарь — 7-я Северная — Герцена появится новый жилой микрорайон. По планам, здесь будут построены новые жилые дома разного уровня этажности, магазины и объекты инфраструктуры.
Для того чтобы освободить этот участок под застройку, планируется снести три жилых многоэтажки и 427 частных домов. Также под снос пойдут 16 нежилых объектов, в числе которых гараж, магазин и другие хозпостройки. Как утверждается в постановлении, все жилые дома являются аварийными.
Так например, будут снесены три многоквартирных дома по адресам: улица 2-я Совхозная, 87 Б, улица Совхозная, 101 А, улица 14-я Северная, 151 Б.
Индивидуальные жилые дома будут снесены по улицам 2-й Краснопахарский проезд, 2-я Совхозная, Герцена, 13-я Северная и других улицах в границах определенного под застройку участка.
Срок реализации проекта комплексного развития территории составляет 10 лет. Застройщик пока не определен. Полностью посмотреть список домов, подлежащих сносу, можно здесь.
Напомним, ранее мы писали об еще одном проекте комплексной застройки территории в Центральном и Октябрьском округах Омска.