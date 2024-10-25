Ранее ряд СМИ распространили данные о том, что в Чертковском районе Ростовской области загорелся автобус. Сообщалось, что водитель вез мешки с вещами. В пути он почувствовал запах гари и вышел из автобуса. Огонь быстро распространился, охватив весь транспорт. При пожаре никто не пострадал.
МЧС опровергло сообщения о возгорании автобуса на М-4 «Дон» в Ростовской области
ГУ МЧС России по Ростовской области опровергло информацию о возгорании автобуса на федеральной трассе М-4 «Дон» в донском регионе. По данным ведомства, инцидент произошел в Воронежской области.