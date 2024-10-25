Наркотики вместо химиотерапии: Банду мошенников, обманывавших онкобольных, задержали в Нижнем Новгороде

В 2023 году мошенники нашли пациентку с онкологией и убедили ее мужа в необходимости прохождения курса лечения с использованием якобы инновационных препаратов. Они должны были стать альтернативой традиционной химиотерапии. За свое чудо-средство мошенники просили 5 миллионов рублей. Согласившись на их условия, нижегородец выложил необходимую сумму и убедил супругу принимать новое «лекарство», отказавшись от химиотерапии. В результате в декабре 2023 года женщина скончалась. При проведении экспертизы, во внутренних органах женщины и изъятых препаратах были обнаружены наркотические вещества.