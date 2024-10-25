Наркотики вместо химиотерапии: Банду мошенников, обманывавших онкобольных, задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержали мошенников, которые наживались на онкобольных — вместо традиционного курса химиотерапии они предлагали пациентам испробовать некий инновационный препарат. На деле чудо-средство оказалось обычным наркотиком. При этом никто из задержанных даже не имел медицинского оборудования.
— Жительница Нижнего Новгорода и житель Красноярского края обвиняются в мошенничестве при оказании незаконной медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. — Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошеннические действия, совершенные организованной группой лиц, при оказании незаконной медицинской помощи.
В 2023 году мошенники нашли пациентку с онкологией и убедили ее мужа в необходимости прохождения курса лечения с использованием якобы инновационных препаратов. Они должны были стать альтернативой традиционной химиотерапии. За свое чудо-средство мошенники просили 5 миллионов рублей. Согласившись на их условия, нижегородец выложил необходимую сумму и убедил супругу принимать новое «лекарство», отказавшись от химиотерапии. В результате в декабре 2023 года женщина скончалась. При проведении экспертизы, во внутренних органах женщины и изъятых препаратах были обнаружены наркотические вещества.
На данный момент задержаны двое подозреваемых в совершении этого преступления. Еще один из организаторов мошеннической схемы установлен и объявлен в федеральный розыск.
Пока известно только об одной пострадавшей. Однако не исключено, что их было гораздо больше. Если вы или кто-то из ваших близких пострадал от их действий, то следственный комитет просит позвонить по телефону 8−920−069−50−20.