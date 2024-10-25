Дали строгача: в Омске вынесен приговор по уголовному делу о заказном убийстве

9 лет 6 мес в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Такое решение сегодня вынес Куйбышевский районный суд по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца иностранного государства. Он признан виновным по чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц).