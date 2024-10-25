Дали строгача: в Омске вынесен приговор по уголовному делу о заказном убийстве

9 лет 6 мес в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Такое решение сегодня вынес Куйбышевский районный суд по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца иностранного государства. Он признан виновным по чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц).
В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, постоянно проживающий в Омске, из-за конфликтов с супругой на почве ревности и бракоразводного процесса решил организовать убийство женщины. Он не хотел расставаться с их общей дочерью и делить совместно нажитое имущество, включая квартиру, два автомобиля и гаражный бокс.
С этой целью он обратился к своему знакомому, предложив ему найти исполнителя за денежное вознаграждение. Однако знакомый отказался участвовать в этом преступлении и сообщил о нём в правоохранительные органы.
После этого сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Омской области встретился с заказчиком под видом киллера. Заказчик сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил убить ещё одну знакомую женщину, мать своего знакомого, имущество которой он планировал присвоить.
В начале февраля 2023 года в рамках оперативного мероприятия сотрудники полиции и УФСБ России по Омской области инсценировали убийство супруги заказчика. В момент передачи денег — 3 тысяч евро — заказчику был задержан киллер, который показал ему постановочные фотографии.
Обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что хотел всех разыграть. Также суд обязал его выплатить потерпевшим, которых он планировал убить, 500 тысяч рублей (экс-супруге) и 250 тысяч рублей (знакомой женщине) в качестве возмещения морального вреда.