Мошенник из Башкирии поставил на уши весь Краснодар: он избил полицейского до тяжелого состояния и сбежал с табельным оружием

Утром 24 октября в Краснодаре была объявлена операция «Антитеррор» из-за ночного нападения на сотрудников полиции. Столицу Кубани в прямом смысле перекрыли на выезд, чтобы не упустить опасного преступника. По данным МВД, стражи порядка разыскивают 33-летнего уроженца Башкирии Марата Абдюшева. На данный момент поиски еще не завершены.
НОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ.
Переполох в столице Краснодарского края устроил ранее судимый за мошенничество уроженец села Толбазы. В ночь на четверг, 24 октября, они вместе со знакомым, 32-летним Артуром Басыровым, попались на глаза сотрудникам полиции на улице Лузана. Стражи порядка посчитали праздно шатающихся в темноте двоих мужчин подозрительными и попросили у них документы для проверки. Данные «пробили» по базе и выяснили, что оба находятся в федеральном розыске.
Как пишут наши коллеги из «КП-Кубань», когда беглецы поняли, что их ждет, то бросились бежать. Полицейский, гнавшийся за Артуром Басыровым, смог скрутить преступника. А вот его коллеге не повезло: физически крепкий Марат Абдюшев жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельный пистолет с восемью боевыми патронами и мобильник и сбежал. Сотовый телефон он выбросил на улице Стахановской.
В результате нападения сотрудник МВД получил серьезные травмы, его в тяжелом состоянии увезли в больницу. На следующее утро на поиски Марата Абдюшева подняли едва ли не весь личный состав полиции Краснодара.
Фото: МВД по Краснодарскому краю.
Силовики перекрыли самые оживленные автомагистрали, организовали сплошные проверки на всех видах транспорта. Город заполонили полицейские машины с мигалками, патрулирующие дворы, площади и проспекты.
— Город перекрыт из-за операции «Антитеррор». Идет поиск преступника, — прокомментировали ситуацию в полиции Краснодара.
В тот же день столицу Кубани накрыли десятибалльные пробки, а общественный транспорт стал ходить с двухчасовым опозданием. МВД по Краснодарскому краю объявили план «Перехват», чтобы не дать вооруженному и опасному преступнику сбежать из города.
ЧТО ИЗВЕСТНО О БЕГЛЕЦЕ.
О подозреваемом в жестоком избиении полицейского 33-летнем Марате Абдюшеве известно, что на Кубань он приехал из Башкирии. В марте 2023 года его признали виновным в семи эпизодах мошенничества и приговорили к 1400 часам общественных работ — по 200 часов за каждый. По приговору суда он должен был оставаться под подпиской о невыезде и отбывать наказание по месту жительства. Когда именно он сбежал из-под надзора и был объявлен в федеральный розыск, не сообщается.
Согласно материалам суда, Марат Абдюшев с 2018 года занимался скупкой и забоем крупного рогатого скота в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии. С этой целью он набирал у местных фермеров говядину для ее последующей продажи. Доверчивым животноводам говорил, что сначала забьет скотину и продаст мясо, а потом переведет деньги.
— Обещал людям оплатить спустя пару дней то, что взял. Но не платил и на телефонные звонки не отвечал больше, — говорится в решении суда по делу Абдюшева.
В какой-то момент семеро фермеров, передавших Марату Абдюшеву говядину, но так и не получивших от него денег, решили написать заявление в полицию. Его действия были квалифицированы как мошенничество, «то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Марата Абдюшева подозревают в нападении на представителя власти и грабеж табельного оружия. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Фото: соцсети.
Избежать реального срока ему удалось благодаря признанию вины и полному погашению ущерба — тем самым семерым фермерам он выплатил ранее обещанные им деньги. Как оказалось, не всем.
— Я бы ему в лицо плюнула, если бы увидела. Денег я так и не дождалась. Бессовестный он. Говорят, у него брат при погонах, где-то в Казани работает. Я с ним переписывалась. Просила, чтобы помог найти Марата, только он оказался таким же хамом, — поделилась с «КП-Кубань» жительница Башкирии, ставшая жертвой его обещаний.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Сейчас 33-летнего Марата Абдюшева разыскивает вся полиция Краснодара. В соцсетях и СМИ распространяется ориентировка, выезды из столицы Кубани до сих пор перекрыты. Преступник вооружен и очень опасен, за побег из-под надзора, нападение на представителя власти и грабеж табельного пистолета ему может грозить до 20 лет колонии.
В МВД просят всех, кто обладает информацией о местонахождении опасного рецидивиста сообщить по номеру 112. И ни в коем случае не приближаться к подозреваемому.