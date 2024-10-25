Мошенник из Башкирии поставил на уши весь Краснодар: он избил полицейского до тяжелого состояния и сбежал с табельным оружием

О подозреваемом в жестоком избиении полицейского 33-летнем Марате Абдюшеве известно, что на Кубань он приехал из Башкирии. В марте 2023 года его признали виновным в семи эпизодах мошенничества и приговорили к 1400 часам общественных работ — по 200 часов за каждый. По приговору суда он должен был оставаться под подпиской о невыезде и отбывать наказание по месту жительства. Когда именно он сбежал из-под надзора и был объявлен в федеральный розыск, не сообщается.