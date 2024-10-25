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Водитель иномарки вылетел на встречку через сплошную на скорости 180 км/час: трое погибли, пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

Трое погибли, пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП случилось днем 25 октября на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград». На 527 км автодороги в 13.35 столкнулись три иномарки — Opel Astra, Chery Tiggo и Hyundai Solaris. В массовой аварии погибли три человека, еще пятеро, в том числе трое детей, — в больнице.

— Водитель Opel Astra в нарушение дорожной разметки выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chery Tiggo и Hyundai Solaris, — рассказали об обстоятельствах жуткого ДТП в главке МВД по Волгоградской области.

Автомобили буквально превратились в груду металла. На спидометре иномарки стрелка скорости застыла на 180 километрах в час.

На месте аварии до приезда скорой погибли водители Opel Astra и Chery Tiggo. Скончался и один из пассажиров — он ехал в Chery. В больницу медики увезли троих детей и двоих взрослых. Все они в горбольнице Камышина. Врачи борются за их жизни.

Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте ДТП в Камышинском районе.