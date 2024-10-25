Водитель иномарки вылетел на встречку через сплошную на скорости 180 км/час: трое погибли, пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

На месте аварии до приезда скорой погибли водители Opel Astra и Chery Tiggo. Скончался и один из пассажиров — он ехал в Chery. В больницу медики увезли троих детей и двоих взрослых. Все они в горбольнице Камышина. Врачи борются за их жизни.