Закончился 210 день поисков пропавшего уфимского подростка

Сегодня, 25 октября, в Уфе завершился 210 день поисков пропавшего 14-летнего мальчика. Представители городского Управления гражданской защиты рассказали о том, как прошли очередные сутки розыска мальчика.
Напомним, что минувшей весной, вечером 30 марта, появилось сообщение о пропаже 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчики вместе занимались спортивным туризмом в городском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены пошли туда погулять.
В какой-то момент подростки перестали выходить на связь. Взволнованные родители сначала попробовали их найти самостоятельно, а потом обратились за помощью к спасателям и полицейским.
31 марта в МЧС Башкирии сообщил о первой зацепке: рюкзаки школьников нашли в лесу рядом с шестой пристанью. Следственный комитет республики, в свою очередь, по факту исчезновения школьников завел уголовное дело.
На 58 день поисков на берегу реки Белой в Уфе спасатели нашли труп одного из подростков. Им оказался Павел Паличев. Родители опознали мальчика и подтвердили его личность.
— Спасатели Управления гражданской защиты Уфы обследовали 16 километров акватории и береговой линии реки Белой на катере, — заявили сегодня в УГЗ.
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