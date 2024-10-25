Закончился 210 день поисков пропавшего уфимского подростка

Напомним, что минувшей весной, вечером 30 марта, появилось сообщение о пропаже 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчики вместе занимались спортивным туризмом в городском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены пошли туда погулять.