«Помогли ввезти десять грузовиков». Двух белорусок могут посадить на 10 лет за махинации с польскими яблоками

Так сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой был раскрыт сговор женщин, которые обеспечивали пропуск импортных яблок. Одна фигурантка курировала вопрос отслеживания грузовиков, которые ввозили на территорию Беларуси яблоки из Польши. А в задачах другой были вопросы, связанные с подделкой документов, которые подтверждали безопасность продукции. В итоге фигурантка оформляла на польские яблоки фитосанитарные сертификаты о якобы их молдавском происхождении.