«Помогли ввезти десять грузовиков». Двух белорусок могут посадить на 10 лет за махинации с польскими яблоками

Двух белорусок будут судить за махинации с польскими яблоками, рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой был раскрыт сговор женщин, которые обеспечивали пропуск импортных яблок. Одна фигурантка курировала вопрос отслеживания грузовиков, которые ввозили на территорию Беларуси яблоки из Польши. А в задачах другой были вопросы, связанные с подделкой документов, которые подтверждали безопасность продукции. В итоге фигурантка оформляла на польские яблоки фитосанитарные сертификаты о якобы их молдавском происхождении.
— За участие в преступных махинациях белоруски получали материальное вознаграждение, — прокомментировали в ГТК.
В итоге в Россию было перемещено свыше 200 тонн польских яблок. В поддельных документах их стоимость превышала 170 тысяч белорусских рублей, хотя реальная была 700 тысяч белрублей, то есть в разы выше.
Женщинам инкриминируют контрабанду (ч.3 ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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