В Таганроге под колеса легковой машины попал 44-летний мужчина

К слову, ранее на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону один из водителей сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный свет. Владельцам автотранспорта напоминают: нужно всегда снижать скорость пешеходных переходов, остановок и перекрестков.