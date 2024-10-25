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В Таганроге под колеса легковой машины попал 44-летний мужчина

На 4-й Линии в Таганроге пешеход попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 44-летний мужчина попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел на 4-й Линии около 16:30 вечера 24 октября. 50-летний водитель автомобиля «Лада 219010» наехал на пешехода, который находился в зоне видимости «зебры».

— Пешеход за медицинской помощью не обращался. После случившегося разбираться в ситуации начали сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

К слову, ранее на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону один из водителей сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу на красный свет. Владельцам автотранспорта напоминают: нужно всегда снижать скорость пешеходных переходов, остановок и перекрестков.