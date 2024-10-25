Милиция назвала простые способы защититься от дачных краж в Беларуси

В УВД Брестского облисполкома рассказали белорусам, как защитить дачи от воров.
Правоохранители обратили внимание на то, что в осенне-зимний период активизируются дачные воры, так как вне сезона дачники редко посещают свои приусадебные участки. В милиции назвали простые способы защитить дачное имущество.
Белорусам посоветовали не оставлять на дачах на зиму ценные вещи, технику, а также демонтировать и спрятать под замком сборные конструкции: теплицы, качели, элементы декора. При возможности дачу следует оборудовать средствами видеофиксации или установить сигнализацию.
Также наружные фонари на даче лучше снабдить датчиками движения. Потому что злоумышленника выдаст и отпугнет яркий свет.
Обязательно следует максимально затруднить доступ в жилище посторонним. На даче должны быть установлены крепкие двери, оснащенные сложными замками, решетки — на окнах, ставни.
— Желательно не использовать навесные замки, так как их проще взломать, к тому же вору сразу видно, что в доме никого нет, — прокомментировали в УВД.
Еще в милиции обратили внимание на то, что высокий забор и надежные ворота на даче станут еще одной преградой для злоумышленников. Кроме того, следует попросить соседей по возможности присматривать за домом и сообщать о подозрительных лицах.
— Чаще навещайте свой загородный дом, — дали простой совет в милиции.
О кражах следует сообщать на номер 102.
Кстати, ранее милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.
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