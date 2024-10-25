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Власти пообещали составить «план наведения порядка» в Коркино после резонансных событий

Власти пообещали составить «план наведения порядка» в Коркино (Челябинская область) после резонансных событий последних дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По поручению губернатора Алексея Текслера сегодня провели встречу с жителями Коркино, которые обозначили те факты, которые вызывают напряжение. С правоохранительными органами проанализируем каждый факт, который жители формулируют. Будет составлен план наведения порядка в территории. Он касается и деятельности органов внутренних дел, и органов местного самоуправления — для того, чтобы у жителей чувство защищенности было подкреплено реальными действиями. Также был обозначен ряд других других вопросов, касающихся комфортного проживания в территории, все они тоже на контроле», — прокомментировал вице-губернатор Алексей Фартыгин.

Напомним, встреча коркинцев с представителями правоохранительных и исполнительных органов власти проходила в актовом зале ДК «Горняк» в напряженной обстановке.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила.

Убийство вызвало возмущение горожан, 24 октября вечером на улицы вышли около 150 человек.

В СКР отмечают, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается».

Расследованием дела займутся следователи из центрального аппарата СКР.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев на приеме граждан в ДК «Горняк» сообщил, что отстранил от должностных обязанностей руководителя городского отдела полиции Владимира Дякина.