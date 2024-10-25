Власти пообещали составить «план наведения порядка» в Коркино после резонансных событий

«По поручению губернатора Алексея Текслера сегодня провели встречу с жителями Коркино, которые обозначили те факты, которые вызывают напряжение. С правоохранительными органами проанализируем каждый факт, который жители формулируют. Будет составлен план наведения порядка в территории. Он касается и деятельности органов внутренних дел, и органов местного самоуправления — для того, чтобы у жителей чувство защищенности было подкреплено реальными действиями. Также был обозначен ряд других других вопросов, касающихся комфортного проживания в территории, все они тоже на контроле», — прокомментировал вице-губернатор Алексей Фартыгин.