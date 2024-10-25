Появились подробности убийства писательницы Кирсановой в Москве

19 октября 2024 года российская писательница Раиса Кирсанова, ранее преподававшая в Театральном институте имени Бориса Щукина, стала жертвой нападения со стороны ворвавшегося в ее квартиру мужчины. Преступник наносил 78-летней женщине удары кулаком по голове.
О происшествии в полицию сообщили жильцы дома на Открытом шоссе, где проживала пенсионерка. Но злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. 24 октября его задержали по горячим следам в Москве сотрудники полиции.
В отношении 39-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»), ч. 2 ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Выяснилось, что мужчина находился в Российской Федерации без законных оснований.
Раису Кирсанову доставили в отделение нейрореанимации одной из московских больниц. У женщины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица. К сожалению, писательница от полученных травм скончалась.