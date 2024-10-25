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Суд отправил замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина в СИЗО. Его обвиняют в особо крупной взятке

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения заместителю председателя комтранса Рената Ягудина. Он арестован до 16 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Следствие ходатайствовало об аресте, ссылаясь на попытки чиновника скрыться во время задержания и возможность повлиять на свидетелей, а также двух участников оперативного эксперимента с передачей денег.

Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с изоляцией, приобщив к материалам медицинские справки и положительные характеристики с места работы Ягудина.

Сам он сообщил в суде, что у него гипертония, а в мае он перенес инфаркт миокарда и проходит лечение. Кроме того, у него двое детей — 7 и 14 лет.

По данным «Фонтанки», Ягудин признал вину в получении взятки частично. Заявление об увольнении он уже написал.