Суд отправил замглавы комитета по транспорту Рената Ягудина в СИЗО. Его обвиняют в особо крупной взятке

Следствие ходатайствовало об аресте, ссылаясь на попытки чиновника скрыться во время задержания и возможность повлиять на свидетелей, а также двух участников оперативного эксперимента с передачей денег.
Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с изоляцией, приобщив к материалам медицинские справки и положительные характеристики с места работы Ягудина.
Сам он сообщил в суде, что у него гипертония, а в мае он перенес инфаркт миокарда и проходит лечение. Кроме того, у него двое детей — 7 и 14 лет.
По данным «Фонтанки», Ягудин признал вину в получении взятки частично. Заявление об увольнении он уже написал.