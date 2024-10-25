«Спас пожарный извещатель»: в Башкирии пожар чуть не унес жизни женщины и ее двоих детей

Сегодня, 25 октября, в Зилаирском районе Башкирии произошел пожар доме многодетной семьи. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.
В селе Зилаир вспыхнула мансарда частного дома, в котором проживали пять детей и четверо взрослых. Пожарный извещатель звуковым сигналом оповестил жильцов об инциденте. Из дома на улицу выбежали женщина и ее двое детей.
К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Пожар был потушен на площади 54 квадратных метров. В ликвидации возгорании было задействовано шесть специалистов и две единицы техники МЧС.
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