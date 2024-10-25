Воронежского коммунальщика Палютина снова осудили за мошенничество

Его приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения колонии-поселения со штрафом 150 тыс. руб. и лишением права работать в сфере ЖКХ на три года. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Михаил Палютин вину не признал. Ранее он уже был осужден за совершение трех аналогичных преступлений.