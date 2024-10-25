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Воронежского коммунальщика Палютина снова осудили за мошенничество

Железнодорожный райсуд Воронежа признал известного местного коммунальщика Михаила Палютина виновным в причинении имущественного ущерба путем в особо крупном размере путем злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ; до пяти лет лишения свободы).

Его приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения колонии-поселения со штрафом 150 тыс. руб. и лишением права работать в сфере ЖКХ на три года. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Михаил Палютин вину не признал. Ранее он уже был осужден за совершение трех аналогичных преступлений.

Суд установил, что с августа 2017 года по декабрь 2018 года Палютин как директор ООО «Созвездие» не перечислил муниципальной «Воронежтеплосети» и ООО «РВК-Воронеж» плату за коммунальные услуги на общую сумму свыше 24 млн руб.

В январе этого года Железнодорожного райсуда приговорил Палютина к трем с половиной годам колонии-поселения со штрафом в 150 тыс. руб. и запретом работать в сфере ЖКХ в течение трех лет.

В мае 2021-го суд признал Палютина виновным по той же статье и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Ему вменяли пять эпизодов причинения имущественного ущерба.