Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов

Иванов родился 15 мая 1940 года в Москве, закончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Свой путь он начал в войсках связи на инженерных и командных должностях, в том числе был заместителем начальника связи Вооруженных сил СССР по науке, технике и вооружению, являлся заместителем министра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.