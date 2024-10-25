Умер бывший глава Госкомитета по телекоммуникациям Александр Иванов

«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд “Ветераны связи” и фонд “Братское сердце” с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — говорится в сообщении.
Редакция журнала «Вестник связи» выразила глубокие соболезнования родным и близким.
Иванов родился 15 мая 1940 года в Москве, закончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Свой путь он начал в войсках связи на инженерных и командных должностях, в том числе был заместителем начальника связи Вооруженных сил СССР по науке, технике и вооружению, являлся заместителем министра связи СССР и отвечал за развитие спутниковой связи, радиосвязи, телевидения и радиовещания.
После ликвидации союзного министерства он вернулся в Вооруженные силы на должность первого заместителя начальника связи в звании генерал-полковника. А после увольнения из армии в 1999 году Иванов возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям. С 2016 по 2022 год являлся президентом группы компаний «Цитадель».